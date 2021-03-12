Osmancık’ta vatandaşlar bozuk yoldan şikayetçi

ÇORUM (İHA) – Çorum’un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, çukurlara dolu olan yolun yapılmasını istiyor.

Koyun Baba Mahallesi Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu’na giden Yıldırım Beyazıt Sokağı’ndaki yol onarılmayı bekliyor. Okulların açılmasıyla birlikte daha da işlek hale gelecek olan bu yolun yapılmasını isteyen vatandaşlar, “Dün yağan yağmurla birlikte yolda bulunan çukurlar suyla doldu. Sular çekilince bugün çamur oldu. Yollar delik deşik, üstelik biz yayaların yürüyebileceği bir kaldırım bile yok. Bu yolu kullanan çocuklarımız ve bizler zor anlar yaşıyoruz. Her an ciddi bir kaza riski ile karşı karşıya kalıyoruz “diyerek yetkililere seslendi.