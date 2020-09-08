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Osmancık’ta trafo yangını
OSMANCIK İLÇESİNDE BİR TRAFODA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ
ÇORUM 08.09.2020, 13:27
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Çorum’un Osmancık ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay Danişment Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak karşında bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınarak çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
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