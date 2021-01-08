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Osmancık’ta sokak hayvanları için kampanya başlatıldı
AK Parti Osmancık Gençli Kolları tarafından ‘Bir kapta sen koy’ sloganıyla sahipsiz sokak hayvanlarını korumak için kampanya başlattıldı. Gençlik kolları üyeleri ilçenin her köşesine mama ve su kapları yerleştirdi.
ÇORUM 08.01.2021, 14:21
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AK Parti Osmancık Gençli Kolları tarafından ‘Bir kapta sen koy’ sloganıyla sahipsiz sokak hayvanlarını korumak için kampanya başlattıldı. Gençlik kolları üyeleri ilçenin her köşesine mama ve su kapları yerleştirdi.
AK Parti Osmancık gençlik Kolları Başkanı Mürsel Karatağ ve yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde sahipsiz sokak hayvanlarını korumak ve beslemek için ‘Bir kapta sen koy’ kampanyası başlatıldı. Kampanya ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmancık AK Gençlik ilçe halkından da destek istedi.Yapılan paylaşımda; “Uzayan ve soğuyan kış gecelerinde açlıktan üşüyen ve yemek bulmakta zorlanan sokaktaki dostlarımız için başlattığımız kampanya kapsamında ilçemizin her bir köşesine bir kap koyduk ve bu kampanyaya tüm Osmancıklı halkımızı davet ediyoruz. ”ifadelerine yer verildi.
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