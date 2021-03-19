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Osmancık’ta şehit ailelerine ziyaret
Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Kaymakamı Ayhan Akpay ve eşi Senem Akpay şehit ailelerini ziyaret etti.
ÇORUM 19.03.2021, 16:54
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Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Kaymakamı Ayhan Akpay ve eşi Senem Akpay şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam ve eşi Senem Akpay, Şehit aileleri ile sohbet ederek herhangi bir talep ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Akpay çifti, ziyarette göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı şehit ailelerine teşekkür etti.Yapılan ziyaretlere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer de eşlik etti.