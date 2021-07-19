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Osmancık’ta şebeke suyuyla bahçe sulamak yasaklandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, belediye kuraklık nedeni ile vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

ÇORUM 19.07.2021, 15:42
Osmancık’ta şebeke suyuyla bahçe sulamak yasaklandı
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Çorum’un Osmancık ilçesinde, belediye kuraklık nedeni ile vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Kuraklık tehdidine karşı vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunan Osmancık Belediyesi, ilçede hoparlör sisteminden yapılan çağrıda şebeke suyu ile bahçe sulamanın yasaklandığını ve tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağı anons edildi.

Belediye hoparlör siteminden yapılan anonsta, ’Kuraklık nedeni ile bahçe sulamaları ve fuzuli su harcaması yasaktır. Tespit edilenlere cezai işlem uygulanacaktır’ ilan ediliyor.

Depolardaki su seviyesi hızla düştü

Konuya ilişkin olarak bilgi veren Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, depolardaki su seviyesinin hızlı bir şekilde düştüğünü belirterek “Son birkaç gündür şebeke suyu depolarında su seviyesinde hızlı bir düşüş tespit ettik. Kuraklıkta söz konusu, vatandaşlarımıza su tasarrufu yapmaları konusunda anons yapıyoruz. Zabıta ekiplerimizde gün içerisinde mahalleleri geziyor, gezmeye devam edecekler. Şebeke suyu ile sulama yaptığı tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulanacak, kademeli su kesintisi yapmak zorunda da kalabiliriz” dedi.
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