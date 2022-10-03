Osmancık’ta okul servisleri denetlendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.

Adliye yanında bulunan alanda polis, jandarma, zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde servis sürücülerine uygulamalı eğitim verilerek, taşıma ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi. Yaşadıkları sıkıntıları dile getiren servis sürücüleri, yurtlarda kalan ve hafta sonları köylerdeki evlerine gitmek isteyen öğrencileri servis aracına aldıklarını, alınmadığı takdirde aileleri ile yaşadıkları sorunları dile getirdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de, böyle bir durumda servis listesi dışında yolcu veya öğrencinin alınmaması, ismi kayıtlı olan sürücü dışında bir başkası tarafından da servisin kullanılmaması yönünde kesinlikle talimat olduğunu, almaları durumunda ise servis şoförlerinin sıkıntı yaşayacaklarını dile getirdi.

Osmancık’ta okul bulunmayan köylerden 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde temel eğitimde 31 servis aracı ile toplam 457 öğrenci, özel eğitimde 5 araç ile toplam 50 öğrenci, ortaöğretimde 15 araç ile toplam 222 öğrenci, genel toplamda 51 servis aracı ile 729 öğrenci taşımalı eğitim sistemi ile eğitim öğretim görüyor.