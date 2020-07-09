Osmancık’ta mera vasfını kaybeden alana belediye yatırım yapacak
ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE AT YARIŞLARI MEVKİİ OLARAK ADLANDIRILAN TOPLAMDA 121 DÖNÜM ALANININ MERADAN ÇIKARILDIĞI BİLDİRİLDİ. ÇIKARILAN ALANA BELEDİYE YATIRIM YAPACAK
Çorum’un Osmancık ilçesinde At yarışları mevkii olarak adlandırılan toplamda 121 dönüm alanının meradan çıkarıldığı bildirildi. Çıkarılan alana belediye yatırım yapacak.
Osmancık Belediyesi sosyal medya hesabından mera vasfını kaybden alana yatırım yapılacağını duyurarak; “Pirinç Festivalinin düzenlendiği At yarışları ve güreş alanını kapsayan toplamda 121 dönüm alan mera vasfını kaybettiği göz önünde bulundurularak belediyemizin yapacağı yatırımlar nedeniyle meradan çıkarılmıştır. Bu alana belediyemizce yeni yatırımlar yapılacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
’At yarışları alanına antik tribün’
Mart 2020’de göreve gelen ve bir yılı değerlendiren Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, mera alanı olarak gözüken At yarışları mevkii’nin belediyeye geçmesi için çalışmalar yaptıklarını söylemişti. Başkan Gelgör, alanın at yarışları, güreş ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek alana amfi tiyatrolardaki izleyici tribünlerine benzer bir proje düşünüldüğünü belirtmişti.
Meradaki at yarışları ve güreş yapılan alanın amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek için çevresinin 750 metre tel örgü ile güvenli hale getirildiğini hatırlatan başkan Gelgör, mesire alanı içine bay-bayan tuvaletlerinin yapıldığını, mescit ve soyunma odaları ile piknikçiler içinde kamp masaları yapılacağını söyleyerek bir yılı değerlendirmişti.
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