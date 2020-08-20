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Osmancık’ta koronavirüs denetimi
OSMANCIK İLÇESİNDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA EKİPLERİN DENETİMLERİ SÜRÜYOR
ÇORUM 20.08.2020, 13:38
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Çorum’un Osmancık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.
İlçe genelinde iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve pazar yerlerinde denetimler yapıldı.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Bayram Çalışkan, Emniyet Müdür V. Burak Gülcan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eda Tuğçe Şimşek, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve İlçede oluşturulan denetim ekipleri tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe denetimi yaptı.
Kaymakamlık tarafından koordine edilen denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirdi.
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