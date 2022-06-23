Osmancık’ta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Başpınar Köyü’nde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yarım saat etkisini sürdüren dolu yağışı nedeniyle köydeki yaklaşık 100 dönüm cevizlik, 250 dönüm üzüm bağı, bin dönüm tritikale ekili alan, 2 bin 600 dönüm arpa ekili arazi, 300 dönüm buğday, 100 dönüm sebze ekili bahçenin zarar görürken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Köy muhtarı Kazım Korkmaz, sağanak ve dolu yağışının köydeki ekili alanlarda büyük zarara neden olduğunu belirterek; “Akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı köyümüzde mahsullerimizde büyük zarara sebebiyet verdi. İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız hasar tespitine geldiler. Arazinin yarısından fazlasını dolu vurmuş durumda. Allah yardımcımız olsun, zararımız çok büyük. Devletimiz İnşallah bu konuda yardım ve destek verecektir, buna inanıyoruz. Tamda mahsullerin biçilme zamanlarıydı. Bir hafta sonra biçerler girecekti. Tüm köy sakinlerimize ve mahsul sahiplerimize geçmiş olsun diyorum” dedi.