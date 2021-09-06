Osmancık’ta eski köy okulu düğün salonu oldu

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Kumbaba köyünde kapanan köy okulunun bahçesi, düğün salonu olarak yeniden hayat buldu.

İlçeye bağlı Kumbaba köyünde, taşımalı sitemin ağırlık kazanmasıyla birlikte atıl kalan okul binası ve bahçesi köyün ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılmaya başladı. Köy muhtarı Satılmış Güven okulun bahçesinin peyzaj çalışmalarının bittiğini ve düğünler için kullanıma hazır olduğunu söyledi.

150 hane ve 370 nüfusu bulunan köyde, okul bahçesinde açık havada yapılacak olan düğünler için elektrik gideri ve çevre temizliği haricinde herhangi masraf alınmadığını belirten muhtar Güven, ”Kendi imkanlarımızla düzenlemesini yaptığımız okul bahçesinde düğünlerimizi, eğlencelerimizi yapıyoruz. Köylülerimiz düğün salonu aramayacaklar, burası ihtiyacı karşılıyor. Masalarımız, sandalyelerimiz, projektörlerimiz de var. Salonlara 5-6 bin lira para verene kadar, sadece temizlik parası ve elektrik gideriyle burada düğünler yapılabiliyor. İnşallah daha da güzel olacak. Okul bahçemize çocuk parkı ile bay ve bayanların kullanabileceği spor aletleri de yerleştirilecek" dedi.