Osmancık’ta doğum oranı düştü

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı, yaklaşık yüzde 15 oranında azalarak 390 olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında 456 bebeğin dünya’ya geldiği ilçede 2020 yılında ise bu rakam 390’da kaldı. Korona virüs salgının yaşandığı 2020 yılında bir önceki yıla oranla canlı doğan bebek sayısı 66 azalarak 390 olarak istatistik kayıtlarına geçmiş oldu.