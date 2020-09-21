Osmancık’ta ders zili minikler için çaldı

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OSMANCIK’TA OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM, ANASINIFI VE İLKOKUL 1’İNCİ SINIFLARDA BUGÜN BAŞLADI
ÇORUM 21.09.2020, 13:05
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Osmancık’ta okullarda yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda bugün başladı. Milli Eğitim Müdürü Makineci okulları ziyaret etti.
Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda bugün başladı. Osmancık’ta 32 şubesi olan Ana sınıfına 331 kayıt yapılırken toplamda 33 şubesi bulunan 1’inci sınıflarda ise 500 öğrenci bulunuyor.
Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci bugün yüz yüze eğitime başlayan Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerini okullarında ziyaret etti.
Makineci, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını diledi.
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