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Osmancık’ta Covid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşı uygulama noktası oluşturuldu. Aşı noktasına gelen vatandaşlar randevu almadan aşı oldular.

ÇORUM 25.06.2021, 18:05
Osmancık’ta Covid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşı uygulama noktası oluşturuldu. Aşı noktasına gelen vatandaşlar randevu almadan aşı oldular.

Osmancık’ta İlçe Sağlık Müdürlüğü ve belediye işbirliği ile korona virüs (Covid-19) aşı uygulama noktası oluşturuldu. Mustafa Kemal Atatürk Parkında bulunan aşı noktasına gelen vatandaşlar randevu almadan nüfus cüzdanları ve telefonları ile sağlık görevlilerinin bilgilerini kontrol etmelerinin ardından aşılarını yaptırdı.

Belediye hoparlör sisteminden de sık sık anonslar geçilerek vatandaşlar aşı noktasına davet edilirken, sağlık ekiplerinin 25 Haziran 2021 Cuma günü Organize Sanayi Bölgesinde aşı noktası oluşturacakları, haftanın belirli günlerinde de bu tür uygulamayı ilçede sürdürecekleri öğrenildi.
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