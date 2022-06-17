Osmancık’ta 7 bin 280 öğrenci karne aldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, karne alan 7 bin 280 öğrenci yaz tatiline başladı.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin son ders zili bugün çaldı. Osmancık’ta temel eğitimde 5 bin 85, ortaöğretimde 2 bin 195, toplamda 7 bin 280 öğrenci karne aldı. 416’sı branş, 110’u sınıf öğretmeni olmak üzere toplamda 526 öğretmen öğrencilerine karnelerini dağıttı. Öğrenciler ise karne almanın heyecanını yaşadılar.

Osmancık İnönü Zaferi İlkokulu’nda saat 9.30’da gerçekleştirilen programda karneler, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dilediklerini ileterek tebrik etti. Öğretmen ve velilere teşekkür eden Akpay, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmancık İnönü Zaferi İlkokulu’nda gerçekleşen karne törenine İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar, Belediye başkanı Ahmet Gelgör ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci katılarak öğrencilere karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldular.