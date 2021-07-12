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Osmancıklılar hayırda yarışıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki hayırsever vatandaş, arsalarını Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.

ÇORUM 12.07.2021, 18:40
Osmancıklılar hayırda yarışıyor
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Çorum’un Osmancık ilçesinde iki hayırsever vatandaş, arsalarını Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.

Osmancık’ta yaşayan Rukiye Yılmaz adlı hayırsever içinde binası da bulunan arsasını, İsmail Kökez adlı vatandaş ise 5 bin 339 metrekare arazisini Türkiye Diyanete Vakfı’na bağışladı. Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, teşekkür ettiği hayırseverlere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nce gönderilen teşekkür belgesi ile cüzlü hatim setini taktim etti.
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