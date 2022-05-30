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Osmancıklı kick bokscular sahipsizlikten şikayetçi

Çorum’da düzenlenen Kick Boks Şampiyonası’ndan 3 madalya ile dönen Osmancıklı sporcular, kendilerine sahip çıkılmamasından şikayetçiler. Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular destek bekliyor.

ÇORUM 30.05.2022, 17:02
Osmancıklı kick bokscular sahipsizlikten şikayetçi

Çorum’da düzenlenen Kick Boks Şampiyonası’ndan 3 madalya ile dönen Osmancıklı sporcular, kendilerine sahip çıkılmamasından şikayetçiler. Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular destek bekliyor.

Çorumda yapılan Kick Boks Şampiyonası’nda Osmancıklı sporcular Murat Can Çalışkan ve Hazal Çiftçi, kendi kilolarında birinci olurken, Melih Dölcü ise il ikincisi oldu. Osmancık Yardımlaşma Derneği Başkanı Ceyhan Dölcü’nün organizasyon desteğiyle ilde yapılan şampiyonaya katılan sporcular, 2 altın, 1 gümüş madalya ile Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Çorum’daki şampiyonadan 3 madalya ile Osmancık’a dönen sporcuların antrenörleri Ömer Faruk Özkan, ilçeden destek bulamadıkları için Türkiye şampiyonasına nasıl katılacaklarını düşünmeye başladık. Sporcularının imkansızlıklara rağmen şampiyon olduklarını belirten antrenör Özkan, “Kimse bize sahip çıkmıyor. Bu sporcular Türkiye şampiyonasına katılmayı hak ettiler. Şimdiden ne yapacağımızı, nasıl katılacağız diye kara kara düşünüyoruz. Osmancık halkı bizlere sahip çıksın. Benim sporcularım imkansızlıklar içersin de bu başarıyı yakaladı. Madalyalarımız Osmancık halkına hediyemiz olsun” şeklinde konuştu.

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