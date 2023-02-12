- Osmancıklı kadınlar depremzedeler için giysi dikiyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde kadınlar Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlere destek amacıyla kıyafet dikiyor. Gönüllülerin en küçüğü ise hazırlanan ürünleri paketlemeye yardımcı oluyor.

Osmancık Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler, kursiyerler ve gönüllüler bir araya gelerek depremzedelere gönderilmek amacıyla eşofman, atkı-bere takımı ve kaban dikiyor.

Diktikleri ürünlerle, depremzedelerin soğuk kış şartlarında bir nebze de olsa ısıtmak istediklerini söyleyen usta öğretici Ayşe Ünlü; “4 usta öğretici, 1 kadrolu öğretmenimiz, kursiyerlerimiz ve gönüllerimizle birlikte depremzedeler için mont, bere, atkı, eşofman takımı gibi kışlık ürünler üretiyoruz. Kendi temin ettiğimiz ve hayırseverlerden gelen kumaşlarla pazartesi gününden itibaren kendi çabamızla birşeyler üretmeye başladık. Üretmeye de devam edeceğiz. Gönüllüyüz, gönüllü olarak birlik olma zamanı. Hep birlikte üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Deprem bölgesinde ki yaraları sarmak için burada bulunan bir gönüllü ise ; “Elimizden geldiği kadar yardımlaşmaya hazırız. Haberi alır almaz koştum geldim. Ev kadınları olarak boş durmak istemiyoruz. İnşallah imkanımız el verdiği müddetçe yardım edebiliriz” diye konuştu.

Yardımseverlerin en küçüğü ise hazırlanan ürünleri paketleye yadımcı oluyor. Zümra Karakaş; “Burada ablalara, teyzelere paketleme de yardımcı oluyorum” ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)