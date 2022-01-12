Osmancık’a E-sınav merkezi kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce birçok ilde uygulamaya konulan elektronik sınav merkezi Osmancık’ta da kuruldu.

Elektronik sınav merkezinin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılmasıyla birlikte özellikle motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin, ehliyet sınavı için Çorum’a gitmesine gerek kalmadı. Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan elektronik sınav merkezi 20+2: 22 kişilik sürücü belgesi yazılı sınavları elektronik ortamda yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan; elektronik sınav merkezinin Osmancık’ın yanısıra,Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar’a da hizmet vereceğini söyledi.

Daha önce ehliyet sınavları için Çorum Merkeze gitmek zorunda kalan vatandaşlarımızın ulaşım, zaman, bütçeden, tasarruf ve daha kolay hizmet alabilmeleri için sadece İl merkezlerinde olan bir projeyi daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Okudan, "E-sınav merkezi ile birlikte Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar ilçesinde ikamet eden vatandaşlarımızda artık sınav için ilçemize gelecekler. Bu projeyi ilçemize kazandırılmasında büyük emeği olan Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.