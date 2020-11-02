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Osmancık OSB kavşağında ıslah çalışması yapılacak
AK PARTİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ OĞUZHAN KAYA,KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRÜ RİFAT SİLOV, İLÇE KAYMAKAMI AYHAN AKPAY VE DSİ ÇORUM ŞUBE MÜDÜRÜ MURAT ŞERBETCİ İLE BİRLİKTE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAVŞAĞINDA VE DERE ISLAHI YAPILACAK ALANLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU
ÇORUM 02.11.2020, 18:56
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Çorum’un Osmancık İlçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde kavşak ve dere ıslah çalışması yapılacak.
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, beraberinde Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, ilçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve DSİ Çorum Şube Müdürü Murat Şerbetci ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi kavşağında ve dere ıslahı yapılacak alanlarda incelemelerde bulundu.
İlçe merkezine yaklaşık 3 Kilometre mesafede, Yağsiyen Köyü Hamitler mevkiinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milletvekili Kaya “Osmancık Organize Sanayi Bölgesi kavşağı ve dere Islahı çalışmalarını başlatıyoruz. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.
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