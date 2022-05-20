Osmancık MEM şampiyon oldu

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde düzenlenen kurumlar arası Voleybol Turnuvası’nda Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Osmancık Kaymakamlığı tarafından kurumlar arası Voleybol Turnuvası düzenledi. Turnuvanın final maçında Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımını 3-0 yenerek şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.

Turnuvanın kupa ve madalyalar AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay tarafından taktim edilerek şampiyon takım tebrik edildi.