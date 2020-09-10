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Osmancık Kaymakam Akpay ilçeyi tanıyor

OSMANCIK KAYMAKAMI AYHAN AKPAY, İLÇEDEKİ KURUM ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

ÇORUM 10.09.2020, 17:57
Osmancık Kaymakam Akpay ilçeyi tanıyor

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Çalışkan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Aker, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ve çalışanlarını ziyaret eden kaymakam Akpay buralarda bir süre sohbet edip kurum çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Kurum ziyaretlerine Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde devam eden Akpay burada incelemelerde bulunurken çalışmalar hakkında İstasyon Amiri Komiser Ali Arık’tan bilgi aldı.

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