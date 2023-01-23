Osmancık Kara Avcılar Derneği Başkanı Güler güven tazeledi

Osmancık Kara Avcılar Derneği olağan genel kurulunda mevcut başkan Aydın Güler yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Öğretmenevinde yapılan genel kurulda seçimlere Aydın Güler ve Faruk Aksoy başkanlığında iki liste yarıştı. Divan heyetinin oluşumundan sonra yönetim ve denetim faaliyet raporları okunarak ayrı ayrı oylanıp ibra edilerek kabul edildi.

Gündem maddelerinin ardından seçimlere geçildi. 235 üye oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Aydın Güler, yeniden başkan seçildi.

Osmancık Kara Avcılar Derneği yönetimi Aydın Güler başkanlığında Yusuf Burak Güngör, Ferhat Öremiş, Halim Çapar, İsmail Aksoy’dan oluşurken Denetim Kuruluna ise Sadık Acar, İlhan Topçuoğlu, Hüseyin Ekmekçi seçildi.