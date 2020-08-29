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Osmancık itfaiyesine korona virüs düzenlemesi
OSMANCIK İLÇESİNDE İTFAİYECİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE KORONA VİRÜS AYARI YAPILARAK DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
ÇORUM 29.08.2020, 17:51
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Çorum’un Osmancık İlçesi’nde itfaiye ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri artırdı. Tedbirler kapsamında vardiya saatleri değişti.
Osmancık ilçesinde itfaiyecilerin çalışma saatlerine Korona virüs ayarı yapılarak değişikliğe gidildi. İtfaiye ekipleri 24/72 esasına göre çalışmaya başlarken birime 4 ayrı yatakhane yapıldı. İtfaiye ekiplerinin vardiyalar arası birbirleri ile temasının önüne geçilen değişiklikte en önemli birimlerden olan İtfaiyenin karantinaya alınmasının da önü kapatılmış oldu.
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