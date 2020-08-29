Osmancık itfaiyesine korona virüs düzenlemesi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde itfaiye ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri artırdı. Tedbirler kapsamında vardiya saatleri değişti.

Osmancık ilçesinde itfaiyecilerin çalışma saatlerine Korona virüs ayarı yapılarak değişikliğe gidildi. İtfaiye ekipleri 24/72 esasına göre çalışmaya başlarken birime 4 ayrı yatakhane yapıldı. İtfaiye ekiplerinin vardiyalar arası birbirleri ile temasının önüne geçilen değişiklikte en önemli birimlerden olan İtfaiyenin karantinaya alınmasının da önü kapatılmış oldu.