Son Dakika
Osmancık hayvan pazarı küçükbaş hayvanlara kapatıldı
Çorum’un Osmancık ilçesindeki hayvan pazarı küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 3 hafta küçükbaş hayvanlara kapatıldı.
ÇORUM 21.04.2021, 16:44
2
Çorum’un Osmancık ilçesindeki hayvan pazarı küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 3 hafta küçükbaş hayvanlara kapatıldı.
Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Osmancık Hayvan Pazarı’nın küçükbaş hayvanlara kapatıldığını duyurdu.Başkan Şahiner Osmancık hayvan pazarı 3 hafta süre ile koyun-keçi çiçeği hastalığı nedeni ile küçükbaş hayvanlara kapatılmıştır. Yetiştirici çiftçilerimize ilanen duyurulur “ifadelerini kullandı.