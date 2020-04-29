Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101583
ALTIN
381.412
DOLAR
6.9633
STERLİN
8.6528
EURO
7.5529

Osmancık Belediyesi’nden 20 metreküp su hediye

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANI AHMET GELGÖR

Osmancık Belediyesi’nden 20 metreküp su hediye

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANI AHMET GELGÖR

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:15
4 Okunma
Osmancık Belediyesi’nden 20 metreküp su hediye

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde belediyesi tüm vatandaşlara ücretsiz 20 metreküp su hediye edilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Vatandaşlarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte önceliğimiz hayatı kolaylaştırmaya yönelik daha çok hizmet üretmek olmalıdır. Bu süreçte işini yapamayan esnaflarımız var. Geliri düştüğü için sıkıntıya giren vatandaşlarımız var. Sosyal adaletin sağlanması için biz de belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunmamız, hem de Koranavirüs sürecinin olumsuzluklarını toplum olarak birlikte dayanışma ile atlatmamız amacıyla tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 20 metreküp su hediye ediyoruz. Halkımız bu süreçte en azından şebeke suyunu gönül rahatlığı ile kullansın” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu’ndan karantinadaki gurbetçilere kitap jesti
Bakan Kasapoğlu’ndan karantinadaki gurbetçilere kitap jesti
Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı
Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı
Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim