banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi

Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi. Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında yaya geçit çizgilerini yeniliyor, trafiğin yoğun olduğu yollarda tamirat ve kaldırım çalışması yapıyor.

ÇORUM 04.05.2021, 18:32
Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi

Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi. Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında yaya geçit çizgilerini yeniliyor, trafiğin yoğun olduğu yollarda tamirat ve kaldırım çalışması yapıyor.

Osmancık Belediyesi 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde hizmetlerine devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında caddelerde yoğunluk yokken yaya geçit çizgilerini yeniliyor, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çeşitli nedenlerle bozulan ve deforme olan yolları tamir ediyor.

İlçenin farklı bölgelerinde benzer çalışmaları yapan ekipler bu kapsamda Koyun Baba Mahallesi Baltacı Mehmet Paşa Caddesi’ni kullanan yayaları rahatlatacak kaldırım çalışmalarına da başladı.
Yorumlar (0)
17°
açık