banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı

Osman Çağıl ödülleri sahiplerini buldu

Çorum’un İskilip ilçesindeki Akşemseddin Anadolu Lisesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Osman Çağıl ödülleri bu senede düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

ÇORUM 09.09.2021, 16:17
Osman Çağıl ödülleri sahiplerini buldu

Çorum’un İskilip ilçesindeki Akşemseddin Anadolu Lisesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Osman Çağıl ödülleri bu senede düzenlenen törenle sahiplerini buldu.


İşadamı Mehmet Çağıl, babası merhum emekli öğretmen Osman Çağıl adına bu yıl 53’sü düzenlenen ödül töreni Türkiye’nin en eski öğrenci ödülü olarak biliniyor.


Geçtiğimiz yıllarda sadece okul birincisine verilen ödül, 2019 yılından itibaren yapılan protokolle okulda ilk 3’e giren öğrencilere verilmesine karar verildi.


Bu yıl birincilik ödülünü kazanan Akşemseddin Anadolu Lisesi öğrencisi Fatmanur Canseven’e 18 bin liralık ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, ikinci Sena İpek’e 12 bin liralık ödülü Şube Müdürü Mehmet Fidan ve üçüncü Beyza Topçu’ya 9 bin liralık ödülünü Şube Müdürü Süleyman Gökoğlu verdi.


Okul birincisi Emirhan İnce’nin okul kütüğüne isminin çakması ile ödül töreni sona erdi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0