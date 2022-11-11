Okuldaki kan bağışı kampanyasına talep yağdı, Çorum’da kan bağışı rekoru kırıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen kan kampanyasında, lise öğrencileri ve öğretmenler günde 210 ünite kan vererek, Çorum’da kan bağışı rekoru kırdı.

Türk Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlü tarafından ’paylaşmak kanımızda var’ sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, Çorum’un Osmancık ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Tevfik İleri Kız Meslek Lisesi’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir günde bağışlanan 210 ünite kan ile Çorum’da en yüksek kan bağışı rekoru kırıldı.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Paylaşmak kanımızda var” sloganıyla hayata geçirdikleri proje çerçevesinde il merkezi ve ilçelerdeki eğitim kurumlarında kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini ve okullarda eğitim gören öğrencilerin velilerini kan bağışına davet ettiklerini söyledi.

Projeye en çok desteğin Osmancık ilçesinde verildiğini söyleyen Dr. Çavuş, “İlçe kaymakamımız, belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz, Kızılay şube yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile çalıştı. Çorum’daki kan bağışı rekorunu Osmancık ilçemizdeki Tevfik İleri Kız Meslek Lisesi’nde kırdık. Bir günde 210 ünite kan bağışında bulunuldu. Verilen her ünite kan 3 kişiye hayat verdi. Bundan sonra düzenlenecek olan kan bağışı kampanyalarına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Aynı hassasiyetin devam etmesini istiyorum” dedi.

Bugüne kadar Kızılay’a 68 kez bağışta bulunan İlhami Bircan da, ilk bağışını 1993 yılında yaptığını belirterek, “Bugüne kadar 68 kez bağışta bulundum. Bu bağışlar sonunda Kızılay bana bronz, gümüş ve altın madalya ve plaket verildi. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.