OKA desteğiyle restore edilen Bilâller Konağı yeniden hayat buldu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında restore edilen Bilâller Konağı, Çorum’da kültür ve turizme yön verecek.

Aslına uygun olarak yenilenen konak, 49 yıllığına Çorum İl Özel İdaresi’ne devredilerek 25 yıllığına Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti. Sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konakta hizmete başlamasıyla Ajans Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin ve Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Ö. Özden Yalçın, önceki gün İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, konak bahçesinin kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde düzenleneceğini dile getirerek tarihi yapıda Çorum’un eski konak kültürü ve şehrin köklü ailesi Bilâller’i anlatan bölümlerin de yer alacağını belirtti.

Şengül, Bilâller Konağı’nda resim ve el sanatları sergilerinden tiyatroya, söyleşilerden sinemaya kadar pek çok faaliyete ev sahipliği yapmayı planladıklarını da ifade etti.

Bilâller Konağı

Üçtutlar Mahallesi Tanyeri İlkokulu altı Osmancık 4. Sokak’ta bulunan Bilâller Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca ‘Kültür Varlığı’ olarak tescillenen yapılar arasında yer alıyor. Bilal Ailesi tarafından 49 yıllığına Çorum İl Özel İdaresi’ne devredilen konak, İl Genel Meclisi’nde alınan kararla 25 yıllığına Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti.

Avlusuyla birlikte toplamda 886,58 metrekare yüzölçümüne sahip olan konağın mülk sahipleri arasında Abdullah Bilal, Sevim Dedebaş, Ayfer Laçin, Ayla Bayşu, Süha Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal ve Nazmiye Bilal gibi isimler yer alıyor.