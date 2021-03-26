Öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup

Çorum’un Sungurlu ilçesinde İsmet Paşa İlkokulu öğrencileri, korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için teşekkür mektubu yazdı.

Sungurlu Devlet Hastanesini ziyaret eden minikler, yazdıkları mektup ve çiçeklerini sağlık çalışanlarına Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fatma Özak Batıbay eşliğinde vererek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Sungurlu İsmet Paşa İlkokulu sınıf öğretmeni Turgay Üğütem, “Büyük bir özveriyle, canla başla çalışan değerli sağlık çalışanları, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İsmet Paşa 2. sınıf öğrencileri de sizlere olan minnetlerini mektuplarla dile getirmek istediler. Bu zorlu süreçte herkesten daha fazla mücadele verdiniz" diyerek öğrencileri adına teşekkürlerini iletti.

Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. Fatma Özak Batıbay’da, anlamlı mektuplar için öğrenciler ve öğretmenlerine teşekkür etti.