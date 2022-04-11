Öğrenciler sağlıklı beslenmeyi uzmanından öğrendiler

Çorum’un Kargı ilçesinde ilkokul öğrencileri, sağlıklı beslenme hakkında Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Diyetisyeni Melike Kaya’dan bilgi aldılar.

Kargı Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulu öğrencileri Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Diyetisyeni Melike Kaya ile bir araya geldi.

3 Okulun birlikte yürütmüş oldukları eTwinning projeleri çerçevesinde projede yer alan öğrencilerle Kargı Devlet Hastanesi konferans salonunda bir araya gelen Diyetisyen Melike Kaya, öğrencilere “Sağlıklı Beslenme için neler yapmalıyız” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrenciler diyetisyen Melike Kaya’yı dinleyerek nasıl daha sağlıklı beslenebilecekleri konusunda bilgi alırken, merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldular.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir öğrencilere sağlıklı beslenmeye örnek olması için muz ikramında bulundu.

Okul öğretmenleri, eTwinning projeleri çerçevesinde ki ziyaretlerinde kendilerini misafir eden Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir ve Diyetisyen Melike Kaya’ya teşekkür ettiler.