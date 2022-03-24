Öğrenciler okullarının bahçesini ağaçlandırdı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Kavşut Köyü Şehit Kerem Beksiz İlkokulu Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde ağaçlandırma çalışması yaptı. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler okul bahçesinde belirledikleri alanlara ağaç dikti.

Okul müdür vekili Bayram Günaydın ağaç dikimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bahçemizin yeşil bir görünüme kavuşması ve gelecek nesillere daha güzel bir eser bırakma adına böyle bir çalışma başlattık. Öğrencilerimiz dikimini yaptıkları ağaçlara can suyunu verdiklerinde gözlerindeki o sevinç o mutluluk her şeye değerdi. Buradan mezun olan öğrencilerimiz yıllar sonra okullarını ziyaret ettiklerinde bıraktıkları bu eserin gölgesinde oturma, sohbet etme ve anıları tazeleme fırsatı bulacaklardır." şeklinde konuştu.