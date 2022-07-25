banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi

Norveçli gelin Sungurlu’da dünya evine girdi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

ÇORUM 25.07.2022, 13:37
Norveçli gelin Sungurlu’da dünya evine girdi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Eva ve Karin Lundqvist’in kızları Johanna, Gülay ve Uğur Özeşme’nin oğulları Samet ile Mavi Ocak Kır Düğün Salonu’nda görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Yeğeni Samet’in düğününe katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çiftin düğün merasimi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Mutluluğa ilk adımı atan çifti, sevenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

’Vali Masatlı halay çekti’

Yeğeni Samet’in düğününe katılmak için Sungurlu’ya gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, davetlilerle kol kola girip, Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Düğün sonunda Vali Masatlı, düğün organizasyonunu gerçekleştirenlere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (0)
31°
açık