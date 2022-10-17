Minik öğrencilerden anlamlı kampanya

Çorum’un Sungurlu İlçesindeki İsmetpaşa İlkokulu’nun minik öğrencileri, anlamlı bir kampanyaya imza attılar.

İsmetpaşa İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, sosyal kulüp çalışması çerçevesinde gıda yardımı kampanyası düzenlediler. Düzenledikleri kampanya çerçevesinde toplanan gıda malzemelerini öğretmenleri Emine Pınar Yaşar’la birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Şekerpınar Mahallesi muhtarı Murat Korat’a teslim ettiler.

Şekerpınar Mahallesi muhtarı Murat Korat, “Okulumuz öğrencilerinin böylesine anlamlı bir kampanya düzenlemeleri çok güzel bir davranış, bizleri gururlandırdılar. Başta 3-A sınıf öğretmeni Emine Pınar Yaşar olmak üzere tüm öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.