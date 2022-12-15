Minik kalplerden anlamlı ziyaret

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, ilkokul öğrencileri şehitliği ziyaret ettiler.

Sunguroğlu İlkokulu 2-B sınıfı öğretmeni Duygu Soysal, vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel anlatılacağı yerin şehitlikler olduğunu anlatmak için öğrencileri ile birlikte Karşıyaka Mezarlığında bulunan şehitliğe ziyaret ettiler.

Vatan toprağının her zerresinde emeği olan şehitlerimizin ziyaret edilmesi şehit ve şehitlik kavramının genç nesillerce daha iyi anlaşılabilmesi için şehitlik ve şehitlerimizi ziyaret ettiklerini ifade eden Duygu Soysal, "Öğrencilerimiz, ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği uğrunda görevleri başında can veren şehitlerimizin kabirlerini dolaşarak dua edip karanfil bıraktılar. Şehitliğimizi ziyaret edip, şehitlerimizi kabirleri başında dualar ile bir kez daha rahmet ve şükranla andık. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu mukaddes topraklar üzerinde yaşayabiliyorsak vatanı için korkmadan canını veren şehitlerimiz sayesindedir. Bu vatan toprakları uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kederli ailelerine de Rabbimden sabır diliyorum" dedi.