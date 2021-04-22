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Minik Aymina belediye başkanı oldu

Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koltuğu Aymina Buluş’a bıraktı.

ÇORUM 22.04.2021, 17:05
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Minik Aymina belediye başkanı oldu

Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koltuğu Aymina Buluş’a bıraktı.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Kreş öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Minikler Başkan Aşgın’a çiçek takdim etti, ardından ufak bir gösteri sundu. 23 Nisan Başkanı olarak makam koltuğuna oturan Aymina Buluş ise yol ve park yapmak istediğini söyledi.

Minik misafirlerine kısa bir konuşma yapan Başkan Aşgın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yılını kutladıklarını bugünü çocuklara Atatürk’ün armağan ettiğini belirterek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Minik misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Aşgın, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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