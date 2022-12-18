Minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Sungurlu Taş Köprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı ise bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.