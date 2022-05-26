Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Sağlık Bakanı Koca’yı ziyaret etti

AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile milletvekili Oğuzhan Kaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte eski devlet hastanesinin bulunduğu bölgede yeniden hastaneye ihtiyaç duyulması üzerine harekete geçtiklerini hatırlatan milletvekili Ceylan, Özellikle bölge sakinlerinden gelen talepler ve sağlık hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde verilmesi konusunda duyulan ihtiyaca karşılık vermek adına çalışmalar yapıldığını anlatarak Bakanlık tarafından yapılan incelemeler neticesinde mevcut binaların depreme dayanıklı olmadığının belirlenmesinin ardından yıkım kararı alındığını dile getirdi. Yeni hastane yapılması ve eski binalardan bir blokta iyileştirmeye gidilmesiyle ilgili Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda da yıkım işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Ceylan, yeni bina yapımı konusunu da sıkı bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, Çorum’un sağlık yatırımlarını ele aldıklarını, özellikle de eski Devlet Hastanesinin yeniden yapılması için ihale süreciyle ilgili istişarelerde bulunduklarını vurguladı. En kısa sürede ihale işlemi yapılarak hastanenin yapımına başlanacağını hatırlatan Ceylan, diğer sağlık yatırımları konusunda da Çorum’a önemli kazanımlar sağlandığının altını çizdi. Çorum’u bölgenin sağlık merkezi haline getirme noktasında ilerlediklerini anlatan Ceylan, eski devlet hastanesinin bitirilmesiyle birlikte de sağlık kuruluşu açısından bölgenin en zengin ilinin Çorum olacağını kaydetti.