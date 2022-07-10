banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Kavurma hangi saatte tüketilmeli?
Kavurma hangi saatte tüketilmeli?

Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli"

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Kurban Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

ÇORUM 10.07.2022, 13:41
Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli"

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Kurban Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Kaya mesajında; "Bayramlar aile bağlarımızı kuvvetlendirmek, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez bir fırsattır. Millet olarak her bayramı dostluk ve kardeşlik içinde coşkuyla ve heyecanla yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde ülke olarak büyük bir güç ve iradeyle her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Bu sebepten dolayı maneviyatımızı güçlendiren bayramları çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarma noktasında hassasiyet gösteriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. "dedi.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur