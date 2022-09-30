Milletvekili Kaya; "Bilinçli çiftçilik modelini kazandırmayı hedefliyoruz"

AK Parti Çorum Milletvekili Avk. Oğuzhan Kaya, Osmancık Tarım Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek çeltik hasadını sahada inceledi.

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü LGS sınav sonucuna göre merkezi yerleştirme ile 30 öğrenci alarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders başı yaptı. Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Tarım Bölümü öğrencileri ile sahaya inerek çeltik hasadı, harmanı ve kurutma işlemlerini inceledi.

Milletvekili Kaya, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, bilinçli çiftçilik modelini kazandırmayı hedeflediklerini belirterek; "Bu yıl açtığımız Tarım Lisesi öğrencilerimizle birlikte çeltik hasadını, harmanını ve kurutma işlemlerini sahada inceledik. İlçemize tarım lisesini kazandırarak tarımsal alanda eğitim ve araştırma faaliyetleri ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına model olacak, özgüveni yüksek bireyler yetiştirip tarımı daha modern, toprağımızı daha verimli kullanan bilinçli çiftçilik modelini vatandaşlarımıza kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.