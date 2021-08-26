Milletvekili Kavuncu Bosna Hersek’e gidiyor

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanlığının daveti üzerine Bosna Hersek ve Karadağ’a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ’a 27 ve 28 Ağustos Cuma ve Cumartesi iki gün sürecek resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu da, Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı uçağı ile resmi davetli olarak ziyaret programına katılacak. Ziyarete bazı bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iş adamları, bürokratlar ve gazeteciler katılacak. Ziyaretlerde Bosna Hersek ve Karadağ ile Türkiye arasında son derece güçlü ve önemli tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi için bir dizi görüşmeler gerçekleştirilecek.