Milletvekili Ceylan, Osmancık yolunda yaşanan sıkıntıları inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Osmancık yolunda yaşanan olumsuzluk nedeniyle müteahhit firma yöneticilerine sert çıkarak, “Vatandaşa eziyet çektirmeyin” dedi.

Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği bölgesinde devam eden yol çalışmalarının yavaş ilerlemesi nedeniyle kendisine gelen şikayetler üzerine Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yolda incelemelerde bulundu. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve bölge müdürlüğü yöneticileriyle birlikte bölgeye giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yolda çalışmaların yetersiz olması, açılan yolda trafik akışının hem yolun bozukluğu hem de tozdan dolayı güçlükle sağlanıyor olmasına bizzat şahit oldu. Bunun üzerine yol yapımını yürüten müteahhit firma yöneticileriyle görüşen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “İşler neden yavaş ilerliyor. Burada insanlarımız sizin yavaş çalışmanızdan dolayı eziyet çekiyor. Araçları hasar görüyor. Allah göstermesin daha büyük sıkıntılar da yaşanabilir. Buranın bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Araçların daha sağlıklı bir şekilde hareket etmesi için gerekli tedbirleri alın. Vatandaşa eziyet çektirmeye hakkınız yok” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan, daha sonra da Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile de görüşerek, vatandaşlara sıkıntı yaşatan yolun kış gelmeden bitirilmesini istedi. Karayolları Bölge Müdürü Silov da kış ayları başlamadan sıkıntının yaşandığı yolun bitirileceğini söyledi.

"2023 yılı sonuna kadar tüm ilçe yolları tamamlanacak"

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 2023 yılının sonuna kadar Çorum’da tüm ilçelerin merkeze bağlantı yollarının bitirileceğini açıkladı.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile Çorum’da yapımı devam eden karayolları yatırımlarını gezen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yol çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler paylaştı.

Çorum-Amasya Karayolu’nda çalışmaların devam ettiğini anlatan Milletvekili Ceylan, özellikle ağırlık verilen Mecitözü-Çorum arasında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve bu sene bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Çorum-Ortaköy arasında çalışmaların iki etap halinde planlandığını ve Çorum-Cemilbey arasındaki ilk etapta çalışmaların bitirildiğini hatırlatan Ceylan, Cemilbey-Ortaköy arası ikinci etabın ise ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Ceylan, yer teslimi yapılan müteahhit firmanın kısa sürede çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Çorum-İskilip yolunda da büyük bir bölümde çalışmaların tamamlandığına işaret eden Ceylan, bu sene sonuna kadar da Kızılırmak Köprüsü’ne kadar bölümün bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Alaca-Zile arasında da çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Milletvekili Ceylan, tüm ilçelerin yol bağlantısını konforlu hale getirerek 2023 yılı sonuna kadar bitirileceğini sözlerine ekledi.

Milletvekili Ceylan, Çorum’da yaşam standardını yükseltmek için tüm milletvekilleri, il başkanı, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla beraber çalıştıklarını da dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.