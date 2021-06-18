Milletvekili Ceylan: "Çorum’da aşılanma oranı 315 bini geçti"

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da 18 Haziran 2021 tarihi itibariyle 315 bin 911 doz Covid-19 aşısının uygulandığını açıkladı.

Milletvekili Ceylan, tüm dünyayı saran korona virüs salgını ile mücadelenin en etkili yolunun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanında aşı olduğunu hatırlattı. Ceylan, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinde bugün saat 15.29 itibariyle yapılan aşı sayısının 39 milyon 954 bin 247 kişiye aşı yapıldığını kaydetti. Çorum’da ise bugün itibariyle 1. doz aşı yaptıran kişi sayısının 198 bin 350 olduğunu kaydeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 117 bin 561 kişinin de ikinci doz aşısını olduğunu vurguladı. Ceylan, 18 Haziran tarihi itibariyle Çorum’da toplam 315 bin 911 doz aşı yapıldığını kaydetti.

Tüm dünyayı saran ve aylardır yaşanılan korkunun artık bir iğne ucu kadar küçüldüğünü ifade eden Ceylan, sırası gelenleri aşılarını olmaya davet etti.

İlk zamanlarda sadece Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşıların yapıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde artık tüm sağlık kuruluşlarımızda aşılar yapılabiliyor. Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Bahçelievler Semt Polikliniği, ilçe hastaneleri, aile sağlığı merkezlerinde alınan randevu ile herkes aşısını yaptırabiliyor. Ayrıca, gezici sağlık ekiplerimizle köylerde de aşı uygulamasını gerçekleştiriliyor. Tüm hemşehrilerimden özellikle aşılarını olmaları için ricada bulunuyorum. Lütfen, sırası gelen aşısını olsun da biran önce hayatımızı olumsuz etkileyen bu süreçten kurtulalım” dedi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, Başhekim Yardımcıları ve Hastane idari müdürleri eşlik ettiler.