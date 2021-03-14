Milletvekili Ceylan, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek Belediyenin yaptığı çalışmalar ve yapacağı projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çorum Belediyesi olarak şehrin tamamına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte Belediye olarak birçok başarıya ulaşmış durumdayız. Bu başarılara birlik ve beraberlik içerisinde ulaşıyoruz. Hem milletvekillerimiz hem il başkanımız ve teşkilatlarımızla ortak hareket ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplantımızda Çorum için yaptıklarımız ve neler yapacağımızla alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde bu şehri yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

“Ceylan başkanımızın çalışmaların takdirle izliyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum’a hizmet için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi. Başkan Aşgın’a yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Ceylan, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Göreve geldiği günden bu yana önemli çalışmalara imza attı. Başkanımızın her zaman yanındayız. Belediyemizin yapacağı projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah hep beraber teşkilatlarımızla, ortak akılla Çorum için bundan sonra da güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da Çorum Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların her kesimin takdirini kazandığını belirterek “Belediye Başkanımızla birlikte Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın belediye ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’da eşlik ettiler.