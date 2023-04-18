Mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, belediye ilçede bulunan mezarlıklarda başlattığı bakım ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sungurlu Belediyesi yaklaşan ramazan bayramı öncesinde Sarıtepe ve Karşıyaka Mezarlığı’nda bakım ve onarım çalışması başlattı. Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ’Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan otlar ve kuruyan ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor’ dedi.

Yaptırdıkları çalışma ile vefat edenlerin huzur içinde mezarlarında yatmalarını ve halkın da daha bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Şahiner, "İki mezarlıkta başlattığımız çalışma sürüyor, kısa süre içinde temizlik çalışmasını tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptırılması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.