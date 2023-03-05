Metruk binadaki yangın paniğe neden oldu

Çorum’da metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı Caddesi’nde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.