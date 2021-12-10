Meslek lisesi’ne CNC simülasyon ve hidrolik pnömatik laboratuvarı kuruldu

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. arasında yapılan protokol sonrası, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından, makine teknolojisi alanı içerisine CNC Simülasyon ve Hidrolik pnömatik laboratuvarı kuruldu.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “CNC Simülasyon ve Hidrolik pnömatik laboratuvarı için ilk önce atölyenin tadilatı ve boyası yapılarak laboratuvar hazır hale getirildi. Sonrasında CNC Simülasyon ve Hidrolik pnömatik laboratuvarı için günümüz teknolojisine uygun 16 bilgisayar ile masa ve sandalyesi, Hidrolik eğitim seti, Pnömatik eğitim seti, Eksen CNC Freze eğitim tezgahı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından okulumuza teslim edildi. Böylece protokolün ikinci etabı olan CNC Simülasyon ve Hidrolik pnömatik laboratuvarı kurularak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş olduk. Kurulan bu laboratuvar okulumuzun ve ilçemizin teknik kapasitesini artıracak, öğrencilerimizin teknik beceri ve donanımlarını geliştirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca ilçemizde sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına ve böylece ilçemizin, ilimizin ve bölgemizin üretim kapasite ve kalitesinin artmasına ve nihai hedefimiz olan bölgemiz ihracatının artışına büyük katkı yapacaktır. İlçemize ve okulumuza bu imkanları sunan Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü Yasin Akdere’ye teşekkürlerimizi arz ederiz” denildi.