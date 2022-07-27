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Mandırada çıkan yangın korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir mandırada çıkan yangın söndürüldü.

ÇORUM 27.07.2022, 23:02
Mandırada çıkan yangın korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir mandırada çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu ilçesi Cevheri Mahallesi’nde Ramazan Yaldıran’a ait mandıra da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Mandırada bulunan saman balyalarının yandığını gören mandıra sahibi itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İş makineleriylede müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan ile birlikte olay yerinde çalışmaları takip etti.

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