Mahalleli "can" olmak için seferber oldu

Çorum’un Gülabibey Mahallesi’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında mahalleli seferber oldu.

Türk Kızılayı Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü ve Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı tarafından, "Bizim Mahalle Kan Bağışlıyor, İyilikte Birleşiyor" sloganıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Rüstem Eren Parkı’nda Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı aracına gelen vatandaşlar, bulundukları kan bağışlarıyla can oldular.

Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda mevsim şartları nedeniyle kan bağışı sayılarında azalma olduğuna dikkat çekti. Bağışların düşmesiyle birlikte hastalar ve hastanelerin kan ihtiyacını karşılamakta zorluk çektiklerini ve kan tedariki yapamadıklarını vurgulayan Dr. Senem Çavuş, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Kan bağışı noktasında özellikle Gülabibey Mahalle sakinlerinin Kızılay’a çok büyük katkıları olduğunu anlatan Çavuş, "2021 yılında Gülabibey Mahallesi’nde 74 ünite kan bağışı oldu. 2022 yılında muhtarlığımızla beraber düzenlediğimiz kampanyada iki günde 150 ünite kan bağışı topladık. Sağ olsunlar hastaların kan ihtiyacını karşılama noktasında çok özverili davranıyorlar. Tam bir Kızılay gönüllüsü olarak bize verdikleri desteklerden dolayı muhtarımız Hasan Belli’ye çok teşekkür ediyorum. 2023 yılının ilk kan bağışını düzenliyoruz. Muhtarlığımızın çalışmaları örnek teşkil etsin istiyoruz. Çorum’daki diğer muhtarlarımızı da birlikte kan bağışı kampanyaları yapmaya davet ediyorum” dedi.

"2021 yılında bir günde 74 ünite kan toplayarak Kızılay’a destek olduk"

Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli de, muhtarlık olarak iki yıldır düzenledikleri kan bağışı kampanyasına mahalle sakinlerinin sahip çıkarak destek olduklarının altını çizerek, "Hasta kardeşlerimizin kan ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımcı oluyorlar. Bir günde 2021 yılında 74 ünite kan toplayarak, geçen yılda 150 ünite kan toplayarak Kızılay’a destek olduk. Bağışlarıyla kampanyaya destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Durmuş Bolat da, kan bağışında bulunmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek, bağışlanan her ünite kanın üç hastaya can verdiği için mutlu olduklarını ifade etti.

Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş, kampanyaya destek olan Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli’ye teşekkür belgesi verdi.