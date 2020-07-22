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mahallelerine park yapılması için imza topladılar
AKÇAY MAHALLESİNDE İKAMET EDEN ÇOCUKLAR, ÖNCE İMZA TOPLADI, DAHA SONRA DA DİLEKÇE YAZARAK MAHALLERİNE PARK YAPILMASINI İSTEDİ
ÇORUM 22.07.2020, 18:45
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Sungurlu İlçesi Akçay Mahallesinde ikamet eden çocuklar, önce imza topladı, daha sonra da dilekçe yazarak mahallerine park yapılmasını istedi.
Mahallelerine park yapılmasını talep eden minikler, mahalleli büyükleriyle birlikte yazdıkları dilekçelerini Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen’e verdi.
Miniklerin dilekçesini teslim alan Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, taleplerini değerlendirmek üzere Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e ulaştıracağını belirtti.
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