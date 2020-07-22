mahallelerine park yapılması için imza topladılar

Sungurlu İlçesi Akçay Mahallesinde ikamet eden çocuklar, önce imza topladı, daha sonra da dilekçe yazarak mahallerine park yapılmasını istedi.

Mahallelerine park yapılmasını talep eden minikler, mahalleli büyükleriyle birlikte yazdıkları dilekçelerini Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen’e verdi.

Miniklerin dilekçesini teslim alan Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, taleplerini değerlendirmek üzere Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e ulaştıracağını belirtti.